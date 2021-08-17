Опубликованы кадры взрыва упавшего Ил-112 в Подмосковье
Видео снято на телефон рыбаком, который наблюдал взметнувшиеся в небо клубы дыма.
© Видео: Александр Арефьев © Фото: ОАК
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел крушение при заходе на посадку в Подмосковье, недалеко от Кубинки.
Опубликованы кадры взрыва, произошедшего сразу после удара об землю. Видео снято на телефон рыбаком, который наблюдал взметнувшиеся в небо клубы дыма.
Ранее сообщалось, что в ОАК подтвердили аварию Ил-112В.