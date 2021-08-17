В стране и мире Опубликованы кадры взрыва упавшего Ил-112 в Подмосковье Тимур Шерзад Видео снято на телефон рыбаком, который наблюдал взметнувшиеся в небо клубы дыма. © Видео: Александр Арефьев © Фото: ОАК Читайте нас на: Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел крушение при заходе на посадку в Подмосковье, недалеко от Кубинки. Опубликованы кадры взрыва, произошедшего сразу после удара об землю. Видео снято на телефон рыбаком, который наблюдал взметнувшиеся в небо клубы дыма. Ранее сообщалось, что в ОАК подтвердили аварию Ил-112В. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика