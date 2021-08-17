Мишустин заявил, что льготная ставка на семейную ипотеку будет действовать на весь срок кредита

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что льготная ставка в 6% по семейной ипотеке будет действовать в течение всего срока кредита.

«Чтобы обеспечить эти изменения, правительство более чем в два раза увеличивает лимит средств на выдачу кредитов - до 1,7 триллиона рублей», - сказал Мишустин.

Такие меры, по словам Мишустина, позволят помочь большему числу молодых родителей приобрести собственное жилье и поддержать ряд отраслей.

Ранее Михаил Мишустин заявил о продлении льготной семейной ипотеки до конца 2023 года. Как отмечается, программа должна была закончиться примерно через 1,5 года, однако теперь будет действовать дольше.