Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о продлении льготной семейной ипотеки до конца 2023 года.

Как отмечается, программа должна была закончиться примерно через 1,5 года, однако теперь будет действовать дольше.

По словам Мишустина, воспользоваться льготной ипотекой под 6% смогут не только родители двух и более детей, а уже при рождении первого ребенка. Кредит можно будет использовать как на покупку квартиры, так и на строительство частного дома.