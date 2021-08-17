Мишустин заявил о продлении льготной семейной ипотеки до конца 2023 года
Как отмечается, воспользоваться льготной ипотекой под 6% можно уже при рождении первого ребенка.
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о продлении льготной семейной ипотеки до конца 2023 года.
Как отмечается, программа должна была закончиться примерно через 1,5 года, однако теперь будет действовать дольше.
По словам Мишустина, воспользоваться льготной ипотекой под 6% смогут не только родители двух и более детей, а уже при рождении первого ребенка. Кредит можно будет использовать как на покупку квартиры, так и на строительство частного дома.