Армия Черноморский флот развернет оперативную группу для ликвидации последствий наводнения в Керчи Андрей Аркадьев Военнослужащие готовы к эвакуации жителей города, а также к оказанию помощи пострадавшим. © Фото: ytatljh, ВКонтакте Читайте нас на: Военнослужащие окажут помощь жителям затопленной Керчи по просьбе крымских властей. Для этих целей будет развернута оперативная группа, сообщает пресс-служба Черноморского флота. «Военнослужащие армейского корпуса ЧФ на автомобильной технике повышенной проходимости во взаимодействии с подразделениями ГО ЧС МЧС России готовы к эвакуации жителей города, а также к оказанию помощи пострадавшим от непогоды», - говорится в сообщении. Сильные дожди шли в Крыму в июне и первой половине июля. Особенно пострадали Ялта, Керчь и Бахчисарайский район. Затем непогода вернулась в регион в августе. В Керчи после мощных ливней было затоплено несколько улиц. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика