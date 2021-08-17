Путин поручил предусмотреть ответственность лиц за несоблюдение обязанности тушить пожары

Ранее глава государства заявил, что в связи с природными пожарами возникают вопросы к организации лесного хозяйства. Он отметил, что данная опасность всегда по-своему уникальна и требует индивидуального подхода. Путин обратил внимание на то, что сбои при ликвидации возгораний случаются, поэтому необходимо обсудить также и вопрос оперативной помощи пострадавшим.

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