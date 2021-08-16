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Глава Гидрометцентра рассказал, как долго продержится аномально теплая погода

Валентина Пескова
01:24 16.08.2021
Температурный фон в России даже в Якутии сейчас примерно на пять-шесть градусов выше нормы, максимальные значения достигают 25-29 градусов.
Глава Гидрометцентра рассказал, как долго продержится аномально теплая погода
© Фото: Konstantin Kokoshkin globallookpress
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Аномально теплая погода, которая установилась на всей территории России, сохранится до середины недели. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, сейчас все прогностические карты синоптиков окрашены в красный и красноватые цвета, что свидетельствует о том, что температура находится выше нормы.

«На европейской территории страны наиболее высокие аномалии на востоке Европейской территории России, в Приволжском федеральном округе, на востоке Северо-Кавказского и Южного федерального округа. Там аномалии до 10 градусов», - цитирует синоптика РИА Новости.

В Поволжье температура воздуха сейчас выше 25 градусов, на нижней Волге значения термометров доходят до 38-40 градусов, сообщил Вильфанд. Такие же аномально высокие температуры и в Якутии - они составляют 25-29 градусов, что выше нормы на пять-шесть градусов. На юге Хабаровского края и в Амурской области температура воздуха также выше 25 градусов.

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