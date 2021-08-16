Глава Гидрометцентра рассказал, как долго продержится аномально теплая погода
Аномально теплая погода, которая установилась на всей территории России, сохранится до середины недели. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, сейчас все прогностические карты синоптиков окрашены в красный и красноватые цвета, что свидетельствует о том, что температура находится выше нормы.
«На европейской территории страны наиболее высокие аномалии на востоке Европейской территории России, в Приволжском федеральном округе, на востоке Северо-Кавказского и Южного федерального округа. Там аномалии до 10 градусов», - цитирует синоптика РИА Новости.
В Поволжье температура воздуха сейчас выше 25 градусов, на нижней Волге значения термометров доходят до 38-40 градусов, сообщил Вильфанд. Такие же аномально высокие температуры и в Якутии - они составляют 25-29 градусов, что выше нормы на пять-шесть градусов. На юге Хабаровского края и в Амурской области температура воздуха также выше 25 градусов.