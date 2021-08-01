От Петра I до наших дней: Тыл Вооруженных Сил РФ отмечает 321 год со дня основания

Первого августа 2021 года одна из старейших служб обеспечения российской армии - Тыл Вооруженных Сил Российской Федерации - отмечает 321-ю годовщину со дня своего основания.

За точку отсчета истории Тыла ВС РФ принят 1700 год. Тогда 18 февраля Петр I подписал Указ «О заведовании всех хлебных запасов ратных людей Окольничему Языкову, с наименованием его по сей части Генерал-Провиантом». Был учрежден первый самостоятельный снабженческий орган - Провиантский приказ, ведавший поставками для армии хлеба, крупы и зернофуража. Он осуществлял централизованное продовольственное обеспечение, которое, как известно, является сегодня одним из видов материального обеспечения войск.

Сегодня задачи материально-технического обеспечения выполняют более 160 тысяч военнослужащих и более 145 тысяч человек гражданского персонала. Для них это особый праздник.

Для решения всего комплекса задач, поставленного перед Вооруженными Силами России, создана и уже 10 лет успешно функционирует интегрированная система материально-технического обеспечения, включающая органы военного управления и соответствующие силы, и средства, органично вписанные в 14 обеспечивающих служб.

Руководство этой системой осуществляется через центральные органы военного управления: штаб материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации, три главных управления – автобронетанковое, ракетно-артиллерийское, начальника Железнодорожных войск, три департамента – ресурсного обеспечения, транспортного обеспечения, эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций и три управления – метрологии, по увековечению памяти погибших при защите Отечества и по мониторингу системы материально-технического обеспечения.

Материально-техническим обеспечением в видах и родах войск, в военных округах и объединениях руководят соответствующие заместители либо помощники главнокомандующих и командующих через подчиненные им органы управления, отделы и службы.

На сегодняшний день эффективность применения сил и средств материально-технического обеспечения неоднократно доказана как в учебно-боевой, так и в боевой обстановке, а также при ликвидации стихийных бедствий и техногенных катастроф. Вся система МТО работает для достижения главной цели – поддержания высокой боевой готовности и боеспособности Вооруженных Сил России.

Армию ежедневно необходимо накормить, одеть, обуть, обслужить и заправить горючим всю без исключения технику, осуществить метрологический контроль, предоставить услуги ЖКХ казарменно-жилищным фондам и надежное хранение боеприпасов и техники, обеспечить пожарную, ветеринарно-санитарную и экологическую безопасность, и многое другое. Для этих и других целей десятки тысяч специалистов в круглосуточном режиме работают над решением задач материально-технического обеспечения боевого дежурства и боевой службы, противодействия терроризму, и, конечно, боевой подготовки и хозяйственной деятельности.

Специалисты материально-технического обеспечения организуют перевозки войск и материальных средств, отвечают за техническое прикрытие и восстановление транспортных коммуникаций. Их стараниями осуществляется содержание военных городков, пунктов базирования авиации и сил флота, снабжение горячей и холодной водой, теплом и электроэнергией, проведение мероприятий экологической и пожарной безопасности.

Одной из поставленных целей материально-технического обеспечения является оснащение войск (сил) современными и перспективными образцами вооружения и военной техники. Для качественного технического обслуживания и ремонта вооружения и военной техники разработаны мастерские, в том числе для сварочных, механических работ, заряда и обслуживания аккумуляторов, а также машины технической разведки.

Боевая и мобилизационная готовность органов МТО постоянно наращивается, и ее уровень не может быть ниже, чем уровень обеспечиваемых войск. С этой целью проводится большое количество плановых учений всех уровней, маневров и других мероприятий оперативной и боевой подготовки.

При ликвидации последствий различного рода природных катастроф силы и средства материально-технического обеспечения ВС РФ также играют важную роль. В текущем году по результатам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Республике Крым произведена очистка в девяти районах ответственности, при этом основные усилия были направлены на выполнение задач в трех районах, где сложилось наиболее критическое положение. Это Ялта, н.п. Олива, Керчь. Очищено от мусора и илистых отложений 146 км дорог, множество дворовых территорий и социально значимых объектов, восстановлено и очищено 73 км водоотводов и водостоков, подвезено и выдано местному населению более 545 кубических метров питьевой воды, проведена дезинфекция 28 зданий, прилегающих дорог и подъездных путей, расчищены русла двух рек, оказана помощь местному населению по вывозу пришедшего в негодность имущества. Для выполнения задач привлекалась группировка сил и средств в составе более 24 600 человек и 1700 единиц техники.

Специалисты системы МТО участвуют не только в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, но и в строительстве второй ветки Байкало-Амурской магистрали. Железнодорожные войска первыми зашли на строительство второй ветки БАМа протяженностью 340 км. Это самый сложный участок, который имеется на БАМе, по топям и болотам. Несмотря на всю сложность, работы будут выполнены в установленные сроки.

Для создания комфортной жилой инфраструктуры и размещения группировки, задействованной в реконструкции, монтированы современные блочно-модульные городки. Это полноценные автономные объекты, оснащенные всеми необходимыми системами жизнеобеспечения.

Выстроенная система подготовки военных кадров в Военной академии МТО им. генерала армии А.В.Хрулева в полной мере обеспечивает комплектование качественными специалистами по всем необходимым для войск (сил) специальностям. В 2021 г. в академии, ее институтах и филиалах была проведена государственная итоговая аттестация 1688 выпускников.

Кроме расположенных в Санкт-Петербурге основной академической базы, военного института Железнодорожных войск и военных сообщений в Петергофе, инженерно-технического института, военные институты академии находятся в Вольске (Саратовская область), Омске и Пензе. Основные научные исследования в сфере материально-технического обеспечения сосредоточены в, также расположенном в Санкт-Петербурге, Научно-исследовательском институте (военно-системных исследований материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации).

На данном этапе, выдающимся итогом можно считать то, что предпринятые в Российской Федерации государственные подходы к материально-техническому обеспечению войск (сил) как к передовой, отвечающей требованиям времени, рассчитанной на перспективу и отличающейся инновационным характером системе, сделали нашу систему действительно фундаментальной экономической основой мощи армии и флота.