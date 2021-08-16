Телескоп зафиксировал свет погибших из-за черных дыр звезд

Российский космический телескоп «Спектр-РГ» смог зафиксировать рентгеновский свет от 13 новых событий приливного разрушения, когда звезда разрывается на части гравитационным полем черной дыры. При этом черная дыра производит излучение, которое испускается из внутренней области аккреции вещества от погибшей звезды. Об этом сообщили в arxiv.org.



Во время сканирования неба в период с 10 июня по 14 декабря 2020 года TDE были обнаружены из числа рентгеновских транзиентов (меняющих яркость рентгеновских источников), идентифицированных космическим телескопом eROSITA. Выявленные TDE имеют свойства, аналогичные свойствам TDE, обнаруженным в предыдущих исследованиях. Особый интерес представляет событие, обозначенное как SRGE J144738.4+671821, которое, в отличие от остальных, продолжало испускать излучение после своего открытия еще как минимум шесть месяцев.



Ранее ученые впервые зафиксировали прямое наблюдение света, приходящего из-за черной дыры. Это явления было предсказано еще общей теорией относительности Эйнштейна, однако до настоящего момента подтверждений не было.

Явление произошло в сверхмассивной черной дыре, расположенной в центре Галактики и удаленной на расстояние 800 миллионов световых лет от Земли. Телескопы зафиксировали яркие рентгеновские вспышки, а чуть позже - дополнительные, менее яркие и разных «цветов».