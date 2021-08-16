Эксперт по Афганистану объяснил уход США и успех талибов*

Американские силы не могли не покинуть Афганистан, поскольку США тратили огромные средства с очень низкой эффективностью, и на данном этапе это стало очевидно всем. Об этом в беседе со «Звездой рассказал» директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

«Куда деваться американцам? Двадцать лет войны, один триллион, если верить их официальным данным, долларов, потрачен на эту войну. По последним данным, потери американцев и их союзников по НАТО, и ЧВК – 14 тысяч убитых. И больше 70% территории страны контролировалось Талибаном*. Скажите, что им делать оставалось? Они и ушли», - сказал эксперт.

Успех талибов* в продвижении к Кабулу также легко объясним. По мнению Багдасарова, участники движения умеют не только грамотно применять военную силу, но и в совершенстве владеют очень важным в Афганистане навыком – умением договариваться. Кроме того, была выиграна война на информационном поле.

«Что касается правительственных сил – это, конечно, очень интересный вопрос. Я ожидал, что хотя бы Мазари-Шариф Абдул-Рашид Дустум будет защищать, у него достаточно сил, но он тоже сдался и бежал. Это говорит о комбинированном использовании движением Талибан* того, что в Афганистане всегда использовалось. Не только военная сила и умение воевать, но и договариваться, подкупать нужных людей. Они это прекрасно умеют. А также война на информационном поле», - заключил эксперт.

Ранее стало известно, что, по информации прессы, официальный представитель движения «Талибан»* Мохаммад Наим сделал заявление о конце военных действий в Афганистане. Соответствующее высказывание было сделано в интервью телеканалу Al Jazeera. По словам Наима, в скором времени талибами* будет определена форма правления и политический режим для страны.

*«Талибан» - террористическая организация, запрещена в РФ.