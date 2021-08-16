СМИ: представитель талибов* заявил об окончании войны в Афганистане

По информации прессы, официальный представитель движения «Талибан»* Мохаммад Наим сделал заявление о конце военных действий в Афганистане. Соответствующее высказывание было сделано в интервью телеканалу Al Jazeera.

«Война в Афганистане окончена», - цитирует ТАСС заявление Наима, прозвучавшее в эфире телеканала.

По словам Наима, в скором времени талибами* будет определена форма правления и политический режим для страны. Им также было обозначено, что движение стремится к безопасности государства и его свободе от коррупции.

Представитель «Талибана» * заверил, что гражданам иностранных государств и участникам дипмиссий в Афганистане будет обеспечена безопасность. Дополнительно к этому, Наим в своих высказываниях гарантировал безопасность «любому афганскому политическому деятелю», который выразит готовность пойти на диалог.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани указал, что уехал из страны для того, чтобы не дать свершиться, как он выразился, «кровавому нападению». Он обозначил также, что выбор покинуть государство дался ему непросто.

*«Талибан» - террористическая организация, запрещена в РФ