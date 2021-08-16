В 17 регионах РФ стали применять дроны для выявления нарушителей ПДД

В 17 регионах России ГИБДД и Росгвардия привлекли дроны для обеспечения безопасности на дорогах и выявления нарушителей правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщили в МВД РФ.

Сообщается, что в Москве, в республиках Татарстан, Удмуртия, Адыгея, Бурятия и Ингушетия, в Забайкальском, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, а также Амурской, Воронежской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Свердловской и Тюменской областях беспилотники уже применяются, пишет ТАСС.

Дроны привлекаются на аварийно-опасных участках дорог, где отсутствуют автоматические комплексы фотовидеофиксации нарушений.

Ранее стало известно, что с июля текущего года ГИБДД выписала свыше семи тысяч штрафов за езду без включенных в светлое время суток фар. Нарушения, по данным правоохранителей, фиксировали при помощи камер типа «Азимут-3». Техника была поставлена в город в рамках пилотного проекта.