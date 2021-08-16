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В Госдуме предложили возвращать многодетным родителям деньги за обучение в вузе

Алена Миронова
06:37 16.08.2021
В письме на имя главы Минтруда Антона Котякова депутат Госдумы Василий Власов подчеркнул, что стимулирование рождаемости, а также поддержка семей с детьми стали одними из ключевых государственных задач.
В Госдуме предложили возвращать многодетным родителям деньги за обучение в вузе
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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В Госдуме предложили возвращать многодетным родителям средства, ранее потраченные ими на обучение в вузе. С этой инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов.

В письме на имя главы Минтруда Антона Котякова законодатель подчеркнул, что стимулирование рождаемости, а также поддержка семей с детьми стали одними из ключевых государственных задач.

«Прошу вас оценить возможность реализации механизма возврата гражданам средств, затраченных на получение образования в среднеспециальных или высших учебных заведениях, при условии приобретения гражданином статуса многодетного — родителя 3 или более детей — до наступления возраста 35 лет», — передает RT содержание сообщения.

Ранее появилась информация о том, что Госдума рассмотрит законопроект о возврате пенсионерам незаконно изъятых накоплений. Законопроект призван защитить права россиян, которые хранят свои накопления в НПФ и рискуют потерять их при досрочном переходе в другие фонды.

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