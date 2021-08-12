Госдума рассмотрит законопроект о возврате пенсионерам незаконно изъятых накоплений

Пенсионерам вернут незаконно изъятые накопления. Соответствующий законопроект Госдума РФ может принять уже в октябре. С 2022 года негосударственные страховые пенсионные фонды (НПФ) обяжут возместить гражданам средства, если они были переведены в другие страховые компании с нарушением закона.

Законопроект призван защитить права россиян, которые хранят свои накопления в НПФ и рискуют потерять их при досрочном переходе в другие фонды.

«Законодательством в сфере обязательного пенсионного страхования в настоящее время не предусмотрена возможность возврата инвестиционного дохода, удержанного в связи с досрочным переходом застрахованного лица, в случае неправомерного перевода от одного страховщика к другому и признания судом соответствующего договора недействительным», - говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая имеется в распоряжении «Известий».

В настоящее время восстановление на пенсионном счете накопительной пенсии осуществляется в судебном порядке, пояснили в кабмине. Однако, зачастую граждане сталкиваются с отказами.