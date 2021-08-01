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В США назвали новый «эпицентр» распространения COVID-19

Иван Линдеманн
07:02 01.08.2021
«Рекорд» был поставлен во Флориде – там за одни сутки заболели 21683 человека.
В США назвали новый «эпицентр» распространения COVID-19
© Фото: pixabay.com
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В США зафиксирован рекордный за все время пандемии суточный прирост случаев заражения коронавирусом. «Рекорд» был поставлен во Флориде – там за одни сутки заболели 21683 человека.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на данные центров по контролю и профилактике заболеваний США, упомянутый штат стал новым эпицентром коронавируса в стране. На него приходится одна пятая часть всех новых случаев заболевания COVID-19.

США по-прежнему удерживают мировое лидерство в коронавирусной статистике как по числу заражений, так и по числу летальных исходов. По последней информации университета Хопкина, в стране от коронавируса умерли 613 тысяч человек, заразились более 34,9 миллиона.

По состоянию на 16 июля по всей России на пике фиксировалось более двадцати пяти тысяч случаев суточного прироста заболевших коронавирусом. Тогда это значение было впервые превышено с января 2021 года. По последним данным на 31 июля суточный прирост в РФ составил 23807 человек.

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