Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В России за сутки выявили 25 018 новых случаев COVID-19

Олеся Степакова
12:24 18.07.2021
Больше всего заражений выявлено в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
В России за сутки выявили 25 018 новых случаев COVID-19
© Фото: Игорь Маслов, РИА Новости
Читайте нас на:

В России за сутки выявили 25 018 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Также за сутки зафиксировано 764 летальных исхода.

«Новые случаи выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 4357 (днем ранее было 4561), Подмосковье — 2554, Санкт-Петербурге — 1941, Нижегородской области — 533, Красноярском крае — 505, Свердловской области — 486, Воронежской — 478, Крыму — 409, Иркутской области — 408», – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки вылечились от коронавируса в РФ – 18 886 человек, уточнили в оперштабе.

Меньше всего заболевших на Чукотке – 8 человек и в Ненецком автономном округе – 15.

Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 5 958 133 человека, из них 148 419 умерли, а 5 341 231 пациент вылечился.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число зарегистрированных в Москве случаев инфицирования коронавирусом за месяц сократилось в два раза по сравнению с максимальными показателями. Также уменьшилось количество госпитализаций. Как заявил градоначальник, ситуация с COVID-19 в столице продолжает быть сложной, однако при этом с каждой неделей все меньшее количество вновь заболевших, меньше госпитализаций.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:42 В стране и мире
Дело о жесткой посадке самолета Ан-28 под Томском поставили на контроль ЦА СК
08:52 В стране и мире
Организаторов водной блокады Крыма привлекут к уголовной ответственности
07:10 В стране и мире
Последние дни жары: в Москве объявили оранжевый уровень опасности
05:48 В стране и мире
В МВД занялись проработкой вопроса о внедрении экспресс-тестов на алкоголь
03:27 В стране и мире
Экипаж МКС обнаружил несколько новых мест утечки воздуха
Популярное
Видео
В Кузбассе медведь накинулся на дрессировщиков во время выступления в цирке
Треть россиян отказались от четырехдневной рабочей недели
Ростех показал часть фюзеляжа нового истребителя
Эксперт разъяснила, кому из пенсионеров полагаются новые выплаты
Врач объяснила, почему в пандемию стоит отказаться от шашлыка
Кардиолог назвал лучшие продукты для снижения давления
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.