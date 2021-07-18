В России за сутки выявили 25 018 новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили 25 018 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Также за сутки зафиксировано 764 летальных исхода.

«Новые случаи выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 4357 (днем ранее было 4561), Подмосковье — 2554, Санкт-Петербурге — 1941, Нижегородской области — 533, Красноярском крае — 505, Свердловской области — 486, Воронежской — 478, Крыму — 409, Иркутской области — 408», – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки вылечились от коронавируса в РФ – 18 886 человек, уточнили в оперштабе.

Меньше всего заболевших на Чукотке – 8 человек и в Ненецком автономном округе – 15.

Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 5 958 133 человека, из них 148 419 умерли, а 5 341 231 пациент вылечился.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число зарегистрированных в Москве случаев инфицирования коронавирусом за месяц сократилось в два раза по сравнению с максимальными показателями. Также уменьшилось количество госпитализаций. Как заявил градоначальник, ситуация с COVID-19 в столице продолжает быть сложной, однако при этом с каждой неделей все меньшее количество вновь заболевших, меньше госпитализаций.