Пентагон заявил о восстановлении коммерческих авиарейсов в аэропорту Кабула

Пентагон заявил о взятии под контроль организации коммерческих рейсов в международном аэропорту Кабула. Как указали в ведомстве, силами Соединенных Штатов при поддержке афганских коллег было восстановлено стабильное движение воздушного транспорта.

Соответствующую информацию сообщил пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби. По его словам, приведенным РИА Новости, трафик продолжает осуществляться, хотя и с некоторыми задержками.

Ранее Пентагон огласил намерение направить в Афганистан еще тысячу американских военнослужащих. Дополнительные силы укрепят дислоцированные в столице страны войска США в количестве около пяти тысяч человек.