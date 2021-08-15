СМИ: Пентагон направит еще тысячу военных в Афганистан

Министерство обороны США приняло решение направить еще тысячу военнослужащих к американским войскам, в настоящий момент находящимся в Кабуле. Всего на территории Афганистана временно будет размещено шесть тысяч военных Соединенных Штатов.

Миссией военнослужащих, как сообщает Reuters, станет обеспечение безопасности эвакуации персонала из посольства в Кабуле. Согласно информации СМИ, подкрепление было направлено в связи с сообщениями дипведомства о нестабильной ситуации в аэропорту города.

Ранее сообщалось, что США санкционировали размещение в Афганистане около пяти тысяч военных. Об этом заявил лидер страны Джо Байден.