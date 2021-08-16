Трамп предложил Байдену с позором уйти в отставку из-за ситуации в Афганистане
Трамп посчитал, что Байдену пора уйти с должности с позором из-за событий в Афганистане.
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Экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп посчитал, что после произошедшего в Афганистане нынешний американский лидер Джо Байден должен с позором уйти в отставку. Трамп обозначил, что президент несет ответственность за то, что «допустил» такое развитие событий.
«Это не должно быть таким уж большим делом, потому что он с самого начала не был избран законно», - цитирует Трампа РИА Новости.
Ранее бывший лидер США выступил с резкой критикой действий Белого дома в рамках вывода дипломатов из Кабула в сопровождении войск. Он назвал такую форму ухода из Афганистана неприемлемой и заверил, что будучи на президентском кресле осуществил бы все иначе.