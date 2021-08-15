Паническое бегство: к чему привел вывод войск США из Афганистана

Поспешное бегство американских войск погрузило Афганистан в хаос. «Талибан*» (организация, запрещенная в РФ) берет под контроль одну провинцию за другой, и с каждым днем подходит все ближе к Кабулу, практически не встречая сопротивления. Это наступление, без преувеличения, стало для талибов* «легкой прогулкой». В сети появились фотографии, на которых беззаботные боевики катаются на каруселях в парке захваченного города Герат и делают селфи на память.

Падение афганской столицы – дело времени. Солдаты армии Афганистана все чаще переходят на сторону «Талибана*». Под контроль боевиков переходят целые военные базы вместе со всей техникой и оружием.

Американское руководство долгое время на серьезность ситуации закрывало глаза. Только когда талибы* почти вплотную подошли к Кабулу, и американскому посольству начала угрожать реальная опасность, Вашингтон объявил о вывозе дипломатов и временной переброске трех тысяч военных в Кабул для обеспечения их безопасности.

«Мы рассчитываем сократить дипломатическое присутствие в Афганистане в ближайшие недели. Для этого, министерство обороны временно разместит там дополнительный персонал», – заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

И хотя формулировки Госдепа звучат достаточно мягко, ряд американских изданий со ссылкой на источники в Пентагоне, пишет, что правильнее называть происходящее полной эвакуацией, причем спешной. В распоряжении CNN оказалась служебная записка для сотрудников посольства в Кабуле, в которой дипломатам предписано уничтожать не только документацию и компьютеры, но и символы США – американские флаги и гербы предлагается резать и сжигать.

То, что вывод войск превратился в паническое бегство, признают уже даже в Америке. Первым с критикой действий Белого дома, конечно же, выступил экс-президент Дональд Трамп. По его словам, произошедшее – вина администрации Джо Байдена.

«Если бы я сейчас был бы президентом, мир узнал бы, что наш уход из Афганистана был бы основан на определенных условиях. То, что происходит сейчас, неприемлемо. Это должно было быть сделано намного лучше», – сказал Трамп.

Даже дружественный Байдену телеканал CNN в этот раз не смог молчать. Журналисты попали на бывшую базу США, над которой сейчас развивается флаг «Талибана*». Там они увидели множество оставленной американской техники. Не остался без внимания момент, на который пришелся уход американцев из Афганистана. Чуть меньше месяца остается до даты, трагической для Соединенных Штатов. Двадцать лет назад произошла террористическая атака на башни-близнецы в Нью-Йорке – знаменитый теракт 11 сентября.

Провал американцев в Афганистане заметили во всем мире. Сейчас международные посредники, в числе которых и Россия, пытаются наладить переговорный процесс, но стабилизировать ситуацию не просто. Слишком много сумбура внесли действия США.

«Видим, как не просто в афганском обществе сформировать консенсус. Поэтому международные посредники здесь могут сыграть более значимую роль, чем в других конфликтных ситуациях. Именно на это направлены наши усилия в “тройке” – Россия, США, Китай, в рамках “расширенной тройки” с подключением Пакистана», – отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Даже если переговоры удастся начать в ближайшее время, Афганистан надолго останется позорным пятном на международной репутации Штатов. Схожие ситуации в истории США уже были.

«Вывод американских войск из Афганистана можно оценивать, как вывод или бегство американских войск из Вьетнама в первой половине 70-х годов. За историческим отступлением последовало и второе – падение доверия к политическим и цивилизационным институтам США. Это затронуло и отношения с союзниками, да и вообще рост напряженности во всем мире», – сообщил главный научный сотрудник института США и Канады РАН Владимир Васильев.

В самой Америке прогнозы еще более пессимистичные. Обозреватель авторитетного американского журнала The National Interest Марк Кац написал статью, в которой заключил: американская гегемония близка к закату, и уход из Афганистана поставил в этом процессе финальную точку.

Звездно-полосатая витрина американской демократии с каждым днем выглядит все более тусклой. Настолько, что руководство Вашингтона вынуждено оправдываться – США еще вернут себе лидерство, надо только немного потерпеть. Но вместо ободряющих речей получаются чистосердечные признания – следовать за американской мечтой больше никто не хочет.

На неделе президент США Джо Байден обозначил эту проблему во время разговора с представителями местных властей. Американский лидер не только описал ситуацию с пугающей откровенностью, но и привел конкретные примеры, когда от лидерства Штатов отказывались их ближайшие соратники.

«Знаете, что влияет на отношение остального мира к Америке? Наша способность достигать поставленных целей. И это не шутка. Когда я отправился на саммит НАТО и в ходе переговоров с большой семеркой, я сказал: «Мы вернулись», –ответом мне было: «Надолго ли? У вас не получается решить ни одной задачи», – рассказал американский лидер.

Джо Байден фактически признает, что сама идея американской демократии переживает кризис. Союзники не могут договориться между собой. Демократическому миру он при этом противопоставляет, конечно же, Россию и Китай.

Однако эксперты уверяют, что попытки Байдена перевести проблему в идеологическую плоскость неуместны. Идеология – любимая ширма Вашингтона. Под эгидой демократии США десятилетиями пытался навязать миру свое лидерство, и теперь не хотят признавать, что времена американской гегемонии прошли.

Но подводить черту под этой историей, конечно же, рано. На неделе Белый дом объявил о том, что в декабре Джо Байден проведет саммит мировых лидеров в поддержку демократии. Что интересно, как раз на это время запланировано завершение военной миссии США в Ираке, так что тема деятельности американской армии в мире наверняка всплывет. Представит ли Байден какое-то достойное объяснение бегства из Афганистана – неизвестно. Но ясно одно - так легко от идеи мирового лидерства Вашингтон не отступится.

*Талибы, «Талибан» - террористическая организация, запрещенная в РФ.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.