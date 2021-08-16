Путин предложил уточнить понятия «конфликт интересов» и «личная заинтересованность» в законе

Президент России Владимир Путин предложил разграничить и уточнить понятия «личная заинтересованность», «конфликт интересов», а также «близкое родство» и «близкие отношения» в федеральном антикоррупционном законе. Это положение зафиксировано в указе «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы», подписанном сегодня главою страны.

Владимир Путин поручил правительству РФ проанализировать применительную практику и зарубежный опыт и уточнить суть данных понятий с участием представителей научного и экспертного сообщества, отразив затем это в правовом поле .

«При необходимости по итогам проведенного анализа представить предложения: по уточнению понятий "конфликт интересов", "личная заинтересованность", "лица, находящиеся в близком родстве или свойстве", "иные близкие отношения", содержащиеся в Федеральном законе "О противодействии коррупции», - говорится в документе.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Во время беседы с сотрудниками прокуратуры президент РФ заявил о необходимости наращивать усилия в борьбе с экстремизмом и жестко пресекать коррупцию.