Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин предложил уточнить понятия «конфликт интересов» и «личная заинтересованность» в законе

Валентина Пескова
23:44 16.08.2021
Такое положение внесено в указ «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы», который сегодня подписал глава государства.
Путин предложил уточнить понятия «конфликт интересов» и «личная заинтересованность» в законе
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
Читайте нас на:

Президент России Владимир Путин предложил разграничить и уточнить понятия «личная заинтересованность», «конфликт интересов», а также «близкое родство» и «близкие отношения» в федеральном антикоррупционном законе. Это положение зафиксировано в указе «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы», подписанном сегодня главою страны.

Владимир Путин поручил правительству РФ проанализировать применительную практику и зарубежный опыт и уточнить суть данных понятий с участием представителей научного и экспертного сообщества, отразив затем это в правовом поле .

«При необходимости по итогам проведенного анализа представить предложения: по уточнению понятий "конфликт интересов", "личная заинтересованность", "лица, находящиеся в близком родстве или свойстве", "иные близкие отношения", содержащиеся в Федеральном законе "О противодействии коррупции», - говорится в документе.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Во время беседы с сотрудниками прокуратуры президент РФ заявил о необходимости наращивать усилия в борьбе с экстремизмом и жестко пресекать коррупцию. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:18 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео с места возможной утечки газов на промзоне в Екатеринбурге
21:16 В стране и мире
Видео
В МЧС не подтвердили информацию о взрыве на промзоне в Екатеринбурге
20:13 В стране и мире
СМИ: после взрыва на промзоне в Екатеринбурге произошел выброс газов
19:55 В стране и мире
СМИ: в промзоне на юге Екатеринбурга прогремел взрыв
19:34 В стране и мире
Лавров обсудил наращивание координации с китайским коллегой из-за ситуации в Афганистане
Популярное
Видео
Карпин объяснил отсутствие Дзюбы в составе сборной РФ на ЧМ-2022
Видео
Эксперт по Афганистану объяснил уход США и успех талибов*
ФСБ рассекретила документы о том, как японцы отправляли на опыты граждан Китая и СССР
Врачи рассказали, как сохранить зрение при использовании гаджетов
Названы восемь простых способов снизить давление
Видео
Боец «Вымпела» на арабском рассказал о необходимых для службы в спецподразделениях навыках
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.