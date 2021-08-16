Путин подписал указ о Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Национального плана противодействия коррупции на срок с 2021 по 2024 год. Текст документа, опубликован на сайте правовой информации.

«В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального законов от 25 декабря 2008 г. "О противодействии коррупции" постановляю утвердить прилагаемый Национальный план противодействий коррупции на 2021-2024 годы», - говорится в указе.

Ранее Владимир Путин во время беседы с сотрудниками прокуратуры заявил о необходимости наращивать усилия в борьбе с экстремизмом и жестко пресекать коррупцию. Путин посоветовал сотрудникам прокуратуры действовать твердо и принципиально.