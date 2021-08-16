Самолеты Минобороны совершили 200 вылетов для тушения лесных пожаров в Якутии

За прошедшие сутки авиация Минобороны России сбросила 84 тонны воды на очаги крупных природных пожаров на территории Якутии

Таким образом, сегодня авиация Минобороны России совершила 200-й «противопожарный» вылет. Всего с 1 июля было сброшено более 8,4 тысяч тонн воды для тушения природных пожаров в Якутии.

По решению Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу для оказания помощи в тушении пожаров на территории Республик Мордовия и Якутия, Оренбургской и Иркутской областей выделены самолеты военно-транспортной авиации (ВТА). Самолеты Ил-76, задействованные в тушении пожара, оборудованы выливными авиационными приборами ВАП-2, емкостью 42 тонны, а летчики прошли соответствующую подготовку к выполнению подобных задач.

Ранее по поручению Владимира Путина глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в Якутию для оперативного управления группировкой ведомственных сил, задействованной в борьбе с природными пожарами.