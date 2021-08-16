СМИ: после взрыва на промзоне в Екатеринбурге произошел выброс газов

По данным СМИ, жителей поселка Рудный на юге Екатеринбурга попросили не выходить на улицу после сообщений о взрыве на промзоне. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его информации, на месте инцидента произошел выброс газов.

«За взрывом последовал выброс. Облако с серным запахом накрыло дачный поселок вблизи промзоны», - сказал источник.

На место выброса направлены специалисты химзащиты. Жителей поселка также попросили закрыть окна в домах.

Ранее в СМИ поступила информация о взрыве на территории промзоны на юге Екатеринбурга. На данный момент информации о пострадавших не поступало.