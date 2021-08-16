СМИ: после взрыва на промзоне в Екатеринбурге произошел выброс газов
Жителей поселка Рудный Екатеринбурга попросили не выходить из дома из-за сообщений о выбросе газов.
© Фото: mchs.gov.ru
По данным СМИ, жителей поселка Рудный на юге Екатеринбурга попросили не выходить на улицу после сообщений о взрыве на промзоне. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его информации, на месте инцидента произошел выброс газов.
«За взрывом последовал выброс. Облако с серным запахом накрыло дачный поселок вблизи промзоны», - сказал источник.
На место выброса направлены специалисты химзащиты. Жителей поселка также попросили закрыть окна в домах.
Ранее в СМИ поступила информация о взрыве на территории промзоны на юге Екатеринбурга. На данный момент информации о пострадавших не поступало.