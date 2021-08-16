В стране и мире МО Узбекистана: самолет ВВС Афганистана был сбит системой ПВО при попытке нарушения границы Алексей Курильченко В Минобороны Узбекистана сообщили, что силы ПВО страны сбили нарушивший границы самолет афганских ВВС. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Самолет ВВС Афганистана, потерпевший крушение при нарушении воздушной границы Узбекистана, был сбит силами противовоздушной обороны страны. Об этом сообщили в Минобороны Узбекистана. «Пятнадцатого августа в Шерабадском районе Сурхандарьинской области силами противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Узбекистана была пресечена попытка незаконного пересечения воздушной границы Узбекистана военным самолетом Афганистана», - цитирует РИА Новости слова представителя ведомства. Пилоты потерпевшего крушение самолета выжили, они были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. По данным СМИ, их направили в медучреждение в Термезе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика