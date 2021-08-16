МО Узбекистана: самолет ВВС Афганистана был сбит системой ПВО при попытке нарушения границы
В Минобороны Узбекистана сообщили, что силы ПВО страны сбили нарушивший границы самолет афганских ВВС.
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Самолет ВВС Афганистана, потерпевший крушение при нарушении воздушной границы Узбекистана, был сбит силами противовоздушной обороны страны. Об этом сообщили в Минобороны Узбекистана.
«Пятнадцатого августа в Шерабадском районе Сурхандарьинской области силами противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Узбекистана была пресечена попытка незаконного пересечения воздушной границы Узбекистана военным самолетом Афганистана», - цитирует РИА Новости слова представителя ведомства.
Пилоты потерпевшего крушение самолета выжили, они были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. По данным СМИ, их направили в медучреждение в Термезе.