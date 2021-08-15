Не менее 20 погибших: в Ливане взорвался топливный танкер

Не менее двадцати человек погибли в результате взрыва топливного танкера в Ливане. Десятки получили ранения. Об этом сообщает Ливанский Красный Крест.

Взрыв танкера произошел в окрестностях провинции Аккар. Причины трагедии на данный момент не названы. Как следует из размещенных в социальных сетях видео, после взрыва начался пожар. Пострадавших доставляют в больницы машины скорой помощи.

По данным Al Arabiya, после инцидента были развернуты 22 подразделения местного Красного Креста. Подробности случившегося уточняются.