Лавров обсудил ситуацию в Афганистане с госсекретарем США Блинкеном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудил ситуацию в Афганистане. Стороны поделились, что предпринимают страны в сложившихся обстоятельствах.

«Стороны обсудили ситуацию в Афганистане после бегства из страны главы государства, распада действующих органов власти и де-факто происходящей смены режима», - говорится на сайте МИД РФ.

По словам Блинкена, Белый дом на данный момент работает над эвакуацией сотрудников своего посольства в Кабуле и «решением неотложных гуманитарных задач». В свою очередь Лавров рассказал, что посольство России налаживает контакты с основными политическими силами Афганистана в целях содействия установлению стабильности и порядка.

Ранее Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Китая Ваном И, в ходе которого обсудил вопросы внешнеполитической координации - в том числе и с ООН - на фоне последних событий в Афганистане.