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Лавров обсудил ситуацию в Афганистане с госсекретарем США Блинкеном

Алексей Курильченко
19:38 16.08.2021
Сергей Лавров и Энтони Блинкен обсудили действия дипломатов РФ и США в Афганистане после смены режима.
Лавров обсудил ситуацию в Афганистане с госсекретарем США Блинкеном
© Фото: Al Drago - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудил ситуацию в Афганистане. Стороны поделились, что предпринимают страны в сложившихся обстоятельствах.

«Стороны обсудили ситуацию в Афганистане после бегства из страны главы государства, распада действующих органов власти и де-факто происходящей смены режима», - говорится на сайте МИД РФ.

По словам Блинкена, Белый дом на данный момент работает над эвакуацией сотрудников своего посольства в Кабуле и «решением неотложных гуманитарных задач». В свою очередь Лавров рассказал, что посольство России налаживает контакты с основными политическими силами Афганистана в целях содействия установлению стабильности и порядка.

Ранее Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Китая Ваном И, в ходе которого обсудил вопросы внешнеполитической координации - в том числе и с ООН - на фоне последних событий в Афганистане. 

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