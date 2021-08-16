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Военные повара РФ проходят медкомиссию перед международным этапом конкурса «Полевая кухня»

Алексей Курильченко
18:38 16.08.2021
Российская команда военных поваров проходит медицинскую комиссию для допуска к международному этапу конкурса «Полевая кухня» АрМИ-2021.
Военные повара РФ проходят медкомиссию перед международным этапом конкурса «Полевая кухня»
© Фото: Минобороны РФ
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Российская сборная военных поваров, прибывшая на высокогорный полигон Фориш в Узбекистане для участия в конкурсе Армейских международных игр - 2021 «Полевая кухня», проходит медицинскую комиссию. Участники конкурса сдают все необходимые анализы для допуска к приготовлению пищи и выпечки.

Национальную сборную Российской Федерации на конкурсе АрМИ-2021 «Полевая кухня» представляют лучшие военнослужащие продовольственных служб Восточного, Западного, Центрального военных округов, Учебного центра Вольского военного института материального обеспечения и 12-го Главного управления Минобороны России.

Всего в международном этапе конкурса «Полевая кухня - 2021» примут участие военнослужащие из пяти стран - России, Белоруссии, Вьетнама, Таджикистана и Узбекистана.

Ранее на полигоне были организованы противоэпидемические мероприятия в преддверии Армейских международных игр. Принимающая сторона организовала сдачу ПЦР-тестов для участников соревнований, прибывших из зарубежных стран.

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