Здоровье под контролем: участники АрМИ в Узбекистане сдают тесты на COVID-19

На высокогорном полигоне Фориш в Узбекистане организованы противоэпидемические мероприятия в преддверии Армейских международных игр.

Принимающая сторона организовала сдачу ПЦР-тестов для участников соревнований, прибывших из зарубежных стран. Медицинские работники также измерили давление, температуру и сатурацию военнослужащих.

Ближайшие три дня все участники международных соревнований по полевой выучке «Полевая кухня» и «Военно-медицинская эстафета» будут соблюдать карантин, после чего приступят к практическим тренировкам перед конкурсами.

Контроль за состоянием здоровья участников международных соревнований будет организован в течение всего времени проведения АрМИ-2021.