Певица МакSим опубликовала фото после выписки из больницы
Певица МакSим опубликовала первую фотографию из дома после выписки из больницы.
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press
Певица МакSим опубликовала в Instagram фотографию из дома после выписки из больницы. На снимке виден букет цветов, которые девушке подарил телеведущий Дмитрий Борисов. Также видны ноги певицы - они очень худые, видимо, артистка истощена после болезни.
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