Певица МакSим опубликовала фото после выписки из больницы

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Накануне исполнительницу выписали из больницы, где она провела некоторое время в коме. Курс реабилитации она пройдет в родных стенах под присмотром медицинских специалистов.

Ранее менеджер исполнительницы Яна Богушевская заявила, что известия о том, что певица МакSим потеряла память, несколько преувеличены.