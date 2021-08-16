Карпин рассказал, каким видит будущее российского футбола

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что хотел бы видеть в России более интенсивный футбол. У специалиста есть идеи о будущем этого вида спорта в России, но не готов был их высказывать в формате пресс-конференции.

«Хотелось, чтобы был более интенсивных футбол. Я смотрел игру "Рубин"-"Крылья Советов" и там был интенсивный футбол. Что делать? У меня такой же вопрос... Если разбираться и говорить про российский футбол в принципе, глобально, то наверное сейчас не время. Может быть когда-нибудь сделаем интервью и поговорим об этом. Хочется больше игр с большей интенсивностью? Да, хочется», - заявил специалист.

Также Карпин заявил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба может быть включен в состав команды, если докажет, что может быть полезен. Специалист отметил, что нападающий «Зенита» выразил свое желание играть за сборную.