Карпин объяснил отсутствие Дзюбы в составе сборной РФ на ЧМ-2022

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал отсутствие в стартовом составе команды Артема Дзюбы и Александра Соболева. По словам специалиста, оба спортсмена находятся «не в лучшей форме» и не играют за свои клубы в данный момент, что и повлияло на решение не включать их в состав сборной.

«По поводу Артема (Дзюбы - прим. ред.) и Соболева Саши - ни для кого не секрет, что они не в лучшей своей форме находятся по разным причинам. Артем даже вчера не попал в стартовый состав "Зенита", Соболев тоже последние два матча в старте не играл. А чтобы играть в сборной - это мое личное мнение - для начала нужно играть за свой клуб», - заявил Карпин в ходе пресс-конференции.

Ранее в Telegram-канале сборной России по футболу был опубликовал новый состав команды на отборочные матчи Чемпионата мира-2022. Нападающими в российской команде назначены Федор Смолов, Константин Тюкавин и Антон Заболотный.