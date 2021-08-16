Объявлен новый состав сборной России по футболу

В Telegram-канале сборной России по футболу был опубликовал новый состав команды на отборочные матчи Чемпионата мира-2022. Нападающими в российской команде назначены Федор Смолов, Константин Тюкавин и Антон Заболотный. Игрок «Зенита» Артем Дзюба в состав сборной не вошел.

«Совсем скоро наши парни под руководством Валерия Карпина начнут подготовку к важнейшим играм», - говорится в сообщении.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин провел встречу в Санкт-Петербурге с игроками «Зенита», в том числе и с Дзюбой. Карпин подчеркнул, что встреча с игроками прошла продуктивно и что конфликт с Дзюбой исчерпан.