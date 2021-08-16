Талибы* начали наводить общественный порядок в Кабуле

После взятия Кабула под собственный контроль представители движения «Талибан»* приступили к наведению общественного порядка. В настоящий момент они контролируют большую часть территории страны.

«Обстановка в Кабуле и в Афганистане в целом стабилизируется. Талибы* приступили к наведению общественного порядка», - говорится в соответствующем сообщении МИД РФ.

Также «Талибан»* гарантировал безопасность местных жителей и сотрудников иностранных дипмиссий.

Напомним, обстановка в Афганистане сильно обострилась в последнее время в момент наступления талибов* на крупные города страны. В воскресенье, 15 августа, они заявили, что взяли под контроль президентский дворец в Кабуле. Президент Афганистана покинул страну.

Ранее стало известно, что посол РФ на территории Афганистана Дмитрий Жирнов планирует встретиться с координаторами движения «Талибан»*, чтобы обсудить с ними вопросы безопасности российской дипмисии.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.