В стране и мире Посол РФ в Кабуле обсудит вопросы безопасности с координатором талибов* Егор Левин Планируется, что в переговорах примет участие главный координатор в Кабуле, принимающий капитуляцию правительственных сил. © Фото: Xinhua, Globallookpress Читайте нас на: Посол России на территории Афганистана Дмитрий Жирнов планирует встретиться с координаторами движения «Талибан»*, чтобы обсудить с ними вопросы безопасности российской дипмисии. «Планируется встреча с главным координатором движения талибов* в Кабуле, который принимает капитуляцию правительственных сил», - цитирует РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Никиту Ищенко. Ранее официальный представитель «Талибана»* Мохаммад Наим заявил об окончании военных действий в Афганистане. Вскоре после этого талибы* приступили к определению дальнейшей формы правления страны. * «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика