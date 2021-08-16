Посол РФ в Кабуле обсудит вопросы безопасности с координатором талибов*
Планируется, что в переговорах примет участие главный координатор в Кабуле, принимающий капитуляцию правительственных сил.
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Посол России на территории Афганистана Дмитрий Жирнов планирует встретиться с координаторами движения «Талибан»*, чтобы обсудить с ними вопросы безопасности российской дипмисии.
«Планируется встреча с главным координатором движения талибов* в Кабуле, который принимает капитуляцию правительственных сил», - цитирует РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Никиту Ищенко.
Ранее официальный представитель «Талибана»* Мохаммад Наим заявил об окончании военных действий в Афганистане. Вскоре после этого талибы* приступили к определению дальнейшей формы правления страны.
* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.