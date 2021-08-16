В стране и мире Путин поручил принять меры для ускорения развития инфраструктуры БАМа и Транссиба Егор Левин Доклад о предпринятых мерах необходимо будет предоставить до 1 ноября. © Фото: Павел Львов, РИА Новости Читайте нас на: Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров принять меры по ускоренному развитию провозной и пропускной способности инфраструктуры БАМа и Транссиба. Как сообщается, доклад о предпринятых мерах необходимо будет предоставить до 1 ноября. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин. «С учетом ранее данных поручений принять меры, направленные на ускоренное развитие провозной и пропускной способности инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, в том числе в целях обеспечения вывоза угля из Республики Хакасия, Республики Бурятия, Забайкальского края и Республики Саха в восточном направлении», - говорится в поручении. Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу дал старт реконструкции БАМа. Он заявил, что данный процесс способен увеличить транспортные возможности Восточной Сибири и нарастить объем транзитных перевозок. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика