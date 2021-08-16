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На Марсе обнаружили радиоактивное убежище бактерий

Алексей Курильченко
16:29 16.08.2021
Ученые предположили, что под поверхностью Марса микроорганизмы могли поддерживать жизнь с помощью радиолиза.
На Марсе обнаружили радиоактивное убежище бактерий
© Фото: ESA, DLR, FU Berlin и G. Neukum
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Группа исследователей Лаборатории реактивного движения NASA провела исследование, в ходе которого пришла к выводу, что под поверхностью Марса миллионы лет могла существовать микробная жизнь. Исследование опубликовано на сайте журнала Scientific American.

По мнению ученых, под поверхностью Красной планеты могли находиться радиоактивные элементы, которые разрушали молекулы воды и поддерживали жизнь микроорганизмов. Похожий процесс, называемый радиолизом, происходит и на Земле - в изолированных трещинах и порах горных пород. Благодаря этому процессу микробы могут существовать на протяжении миллионов лет.  

Ранее исследователи из Юго-Западного научно-исследовательского института США выяснили, что астероид, упавший на Землю 66 миллионов лет назад и ставший причиной глобальной катастрофы, которая привела к вымиранию динозавров, прилетел из внешнего края главного пояса астероидов.

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