В Узбекистане потерпел крушение самолет ВВС Афганистана

Министерство обороны Узбекистана сообщило о том, что самолет ВВС Афганистана нарушил воздушные границы страны и потерпел крушение в Шерабадском районе Сурхандарьинской области. По факту инцидента инициировано расследование.

«Инцидент имел место, самолет незаконно пересек границу Узбекистана, проводится расследование», - цитирует РИА Новости слова пресс-секретаря узбекистанского Минобороны Бахрома Зульфикарова.

Пилоты потерпевшего крушение самолета выжили, они были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. По данным СМИ, их направили в медучреждение в Термезе.

Ранее официальный представитель движения «Талибан»* Мохаммад Наим сделал заявление о конце военных действий в Афганистане. Соответствующее высказывание было сделано в интервью телеканалу Al Jazeera.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.