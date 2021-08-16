В МИД РФ назвали условия вывода талибов* из списка террористов

Если Совет Безопасности ООН убедится, что новые власти Афганистана ведут себя цивилизованно, то тогда можно говорить о начале процесса вывода «Талибана»* из списка террористических организаций. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, глава Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Сначала все члены Совета Безопасности должны убедиться в том, что новые власти готовы вести себя, условно говоря, цивилизованно. Когда такая точка зрения станет общей для всех, тогда и процедура начнется - с резолюции Совета Безопасности ООН. А дальше уже технические моменты», - сказал Кабулов в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Кабулов заявил, что талибы* гораздо более договороспособны, чем правительство в Кабуле. Бывших руководителей Афганистана он назвал «марионетками».

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.