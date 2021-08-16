МИД РФ: талибы* гораздо более договороспособны, чем правительство в Кабуле
Ранее стало известно, что талибы* уже взяли под охрану внешний периметр посольства России в Кабуле. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
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Талибы* гораздо более договороспособны, чем правительство в Кабуле. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, глава Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
«Если сравнивать договороспособность коллег и партнеров, то талибы мне давно показались гораздо более договороспособными, чем марионеточное кабульское правительство», - заявил Кабулов в эфире телеканала «Россия 24».
Талибы* начали наступление на правительственные силы Афганистана после того, как США объявили о выводе войск из страны. По разным данным, сейчас радикалы контролируют до 90% афганской территории.
* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.