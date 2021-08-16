В Приморье ФСБ предотвратила перевозку через границу растений на 70 миллионов рублей

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю предотвратили попытку перевозки через границу страны водных ресурсов и растений, занесенных в Красную книгу. Как сообщили пресс-службе ФСБ, для транспортировки злоумышленники оборудовали в поезде тайник. В отношении двух россиян проводится разбирательство.

«В технической полости локомотива, следовавшего из Российской Федерации, а также в транспортном средстве и помещении, принадлежащих причастным к противоправной деятельности лицам, обнаружено и изъято более 78 килограммов трепанга сушеного и свыше 7 килограммов корня женьшеня. Стоимость изъятого может превышать 70 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

Ранее оперативникам угрозыска совместно с сотрудниками ФСБ удалось задержать сбежавших из истринского ИВС заключенных. Дениса Грозаву и Ивана Цуркану задержали на съемной квартире в Подольске.