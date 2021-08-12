Момент задержания беглецов из истринского ИВС попал на видео

Опубликовано видео спецоперации по задержанию сбежавших из истринского ИВС заключенных. Беглецов удалось обнаружить оперативникам угрозыска совместно с сотрудниками ФСБ. Дениса Грозаву и Ивана Цуркану задержали на съемной квартире в Подольске.

«Вместе с ними находились арендодатели квартиры - мужчина и женщина, которые подозреваются в пособничестве побегу путем предоставления укрытия фигурантам. Все четверо доставлены в территориальный орган внутренних дел», - отметила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Еще один участник побега сегодня сам явился в полицию городского округа Истра. Розыск остальных беглецов продолжается, добавила она.

Побег пятерых заключенных произошел около 4 часов утра 6 августа. По предварительным данным, фигуранты использовали запрещенные в обороте предметы, а замки дверей открутили гаечным ключом.