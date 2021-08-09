Володин: в Госдуме предложили запретить въезд в РФ тем, кто нападает на русскоговорящих

В Госдуме РФ предложили проработать меры реагирования на ситуацию с нападением в Киргизии на девушку-продавца за то, что она разговаривала на русском языке. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, отметив, что депутаты, в частности, намерены запретить въезд в Россию тем, кто позволяет себе подобные действия в адрес русскоговорящих людей.

«Депутаты предлагают проработать меры реагирования, в том числе в виде запрета на въезд в Россию тем, кто позволяет себе подобные действия в адрес русскоговорящих жителей», - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Ранее комиссия Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) по международному сотрудничеству выступила с призывом усилить меры по защите соотечественников в Киргизии. Данная инициатива связана с нападением на продавщицу в Бишкеке, а также с историей русского мальчика, которого избивали сверстники в спортивном лагере за его национальность и принадлежность к православной вере.