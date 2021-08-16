Появились кадры хаоса около международного аэропорта Хармида Карзая в Кабуле

В понедельник у международного аэропорта Хармида Карзая в Кабуле наблюдались хаотические сцены, когда афганские граждане ворвались в терминал аэропорта, пытаясь обезопасить рейс и бежать из осажденной афганской столицы, пишет Reuters.

На видео, которое снял очевидец Джавид Суханяр, был слышен звук выстрелов, и были свидетелями бегства десятков людей в панике, в том числе маленьких детей. Полицейский автомобиль на видео был беспилотным, рядом с ним не было замечено ни одного полицейского.

Ранее пресс-атташе посольства России в Афганистане Никита Ищенко сообщил, что ситуация в городе уже относительно спокойная. Талибы* ввели комендантский час от мародеров, раздали населению телефоны горячей линии, чтобы их бойцы могли приехать в случае необходимости.

*«Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.