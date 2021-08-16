«Ввели комендантский час от мародеров»: пресс-атташе посольства РФ о ситуации в Афганистане

Ситуация в городе уже относительно спокойная. Все хорошо. Стрельбы ни ночью, ни утром не было. Об этом сообщил «Звезде» пресс-атташе посольства России в Афганистане Никита Ищенко.

«Талибы* ввели комендантский час от мародеров, раздали населению телефоны горячей линии, чтобы их бойцы могли приехать в случае необходимости. Наше посольство уже охраняют талибы*. Они гарантировали нам полную безопасность», - сообщил Ищенко.

Он отметил, что информация об эвакуации не соответствует действительности.

«Речь идет об отъезде в плановые отпуска и тех сотрудников, у которых планово заканчивается командировка. Мы сейчас ищем технические, логистические способы, как обеспечить их выезд. Они купили билеты загодя, но рейсы отменили или перенесли. По этой же причине целая группа сотрудников не может к нам приехать», - добавил пресс-атташе.

По словам Ищенко, вчера один из старших дипломатов долетел до Турции, но из-за отмены рейса не смог прибыть в Афганистан.

«Мы сейчас думаем, как доставить его в Кабул. Он ценный работник, он нам очень нужен», - заключил эксперт.

Ранее стало известно, что талибы* уже взяли под охрану внешний периметр посольства России в Кабуле. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.