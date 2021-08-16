Медведев стал победителем турнира серии «Мастерс» в Торонто

Россиянин Даниил Медведев одержал победу в финале теннисного турнира серии «Мастерс» в канадском Торонто. В последнем матче спортсмену удалось одолеть американского игрока Райли Опелку.

Встреча окончилась со счетом 6:4,6:3 в пользу Медведева. Данный турнир стал 12 выигранным турниром для 25-летнего теннисиста и четвертой победой в рамках серии «Мастерс». Также россиянин успел стать победителем уже трех турниров в текущем сезоне.

Ранее Даниил Медведев уступил греческому спортсмену Стефаносу Циципасу в четвертьфинале Roland Garros. Игра продлилась два часа и 19 минут, завершившись со счетом 3:6, 6:7 (3:7), 5:7.