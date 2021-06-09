Теннисист Даниил Медведев уступил Стефаносу Циципасу в четвертьфинале Roland Garros

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции греческому спортсмену Стефаносу Циципасу. Матч окончился со счетом 3:6, 6:7 (3:7), 5:7 после двух часов 19 минут игры.

Таким образом россиянин завершил свои выступления в одиночном разряде на Roland Garros. С учетом последней встречи рейтинг игр второй ракетки мира Медведева и пятой ракетки Циципаса составил 6-2 в пользу первого.

В полуфинале Стефанос Циципас выйдет на поле с немецким теннисистом Александром Зверевым.

Ранее россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису. В следующем матче спортсменка встретится со словенкой Тамарой Зиданшек.