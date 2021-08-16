В стране и мире В МИД РФ заявили о взятии под охрану талибами* внешнего периметра посольства России в Кабуле Алена Миронова Талибы* начали наступление на правительственные силы Афганистана после того, как США объявили о выводе войск из страны. По разным данным, сейчас радикалы контролируют до 90% афганской территории. © Фото: Xinhua, Globallookpress Читайте нас на: Талибы* уже взяли под охрану внешний периметр посольства России в Кабуле. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. «Они уже взяли под охрану внешний периметр посольства России, завтра с послом они будут обговаривать уже детали на более долгосрочную перспективу», - подчеркнул Кабулов в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Талибы* начали наступление на правительственные силы Афганистана после того, как США объявили о выводе войск из страны. По разным данным, сейчас радикалы контролируют до 90% афганской территории. * «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика