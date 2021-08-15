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Назван способ проверки правильного начисления пенсии

Роман Захаров
08:32 15.08.2021
Финансист посоветовала подавать заявление об ошибке в случае обнаружения неточностей в сведениях о трудовом стаже.
Назван способ проверки правильного начисления пенсии
© Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, Global Look Press
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С 2022 года россияне начнут получать данные о состоянии личного пенсионного счета на портале Госуслуг. О том, как контролировать свои накопления, в беседе с агентством «Прайм» рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Эксперт объяснила, что размер пенсионных выплат по старости складывается из фиксированной выплаты и страховой части. Первая из них не зависит от трудового стажа и индексируется каждый год, вторая определяется длительностью страхового стажа и уровнем зарплаты.

С 2002 года главным фактором при расчете страховой части является объем страховых взносов, а не стаж. Как отметила Финогенова, последний показатель довольно часто вызывает вопросы. Проверить правильность начисления накоплений, по ее словам, можно в личном кабинете на сайте ПФР, Госуслугах, в отделении Фонда либо в МФЦ.

«Как правило, наиболее проблемным моментом при определении размера страховой пенсии по старости является доказательство периода трудового стажа. Поскольку Пенсионный фонд работает с документами, то важно, чтобы при его оценке не были допущены ошибки, в особенности, если стаж учитывается за период до 2002 года», - рассказала профессор.

Специалист добавила, что некоторые периоды ПФР может не учитывать по разным причинам. В этом случае трудовой стаж нужно будет доказывать в суде. Эксперт призвала изучить сведения о стаже и сопоставить их с записями в трудовой книжке. Если гражданин обнаружит в каких-либо сведениях ошибку, то Финогенова советует подать онлайн-заявление для исправления неточности.

Ранее стало известно, что Госдума РФ рассмотрит законопроект о возврате пенсионерам незаконно изъятых накоплений. С 2022 года негосударственные страховые пенсионные фонды (НПФ) обяжут возместить гражданам средства, если они были переведены в другие страховые компании с нарушением закона. Законопроект призван защитить права россиян, которые хранят свои накопления в НПФ и рискуют потерять их при досрочном переходе в другие фонды.

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