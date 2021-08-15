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Юрист назвал запрещенные фразы при общении с мошенниками

Ян Брацкий
08:14 15.08.2021
Злоумышленники могут записать эти фразы на диктофон и обратиться в банк или другую организацию, где существует функция распознавания голоса клиента.
Юрист назвал запрещенные фразы при общении с мошенниками
© Фото: pixabay.com
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Любое общение с телефонными мошенниками необходимо пресекать сразу и ни в коем случае не говорить ключевых фраз, которые злоумышленники смогут использовать против своей жертвы. Об этом рассказал управляющий партнер одной из юридических компании Егор Редин.

Имея на руках личные данные владельца счета и запись его голоса на диктофоне, мошенники могут позвонить в банк, где существует функция распознавания голоса. К перечню запретных относятся слова «да», «нет», а также различные комбинации цифр.

«Стоит ли говорить, что нельзя сообщать и коды из смс-сообщений от банка, когда у вас их запрашивают по телефону незнакомые люди. Чаще всего люди становятся жертвами мошенников из-за паники или растерянности. Даже если вам звонят со словами о списании с вашей карты большой суммы денег - не паникуйте. Положите трубку и сами перезвоните по номеру телефона, указанному на самой карте», - посоветовал Редин в беседе с агентством «Прайм».

Ранее россиян предупредили о новом виде мошенничества. Речь идет о случаях изготовления дубликата сим-карты жертвы и списания денег через банковское приложение.

Сначала злоумышленники покупают на черном рынке фейк-аккаунт, после чего начинают поиск потенциальной жертвы среди предпринимателей и владельцев бизнеса. Выяснив требуемый номер телефона, хакер подделывает доверенность на получение дубликата сим-карты жертвы. Затем мошенник обращается в банк для восстановления пароля от банковского приложения, проходит аутентификацию по личному номеру, после чего переводит деньги с карты на другой счет.

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