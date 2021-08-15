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Ароматерапевт назвала главные принципы лечения эфирными маслами

Ян Брацкий
06:42 15.08.2021
Ароматические лампы можно расставить во всех комнатах и для каждой подобрать свое эфирное масло.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: flickr
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Правильно подобранные ароматические масла способны скорректировать не только состояние здоровья человека, но и окружающую его действительность. В этом не сомневается ароматерпавт Наталья Серебрякова. В беседе со «Звездой» она рассказала о целительных свойствах ароматов.

«Каждое эфирное масло имеет свой принцип действия. Одно уменьшает тревогу, другое дает энергию, убирает суету, страхи. Каждое масло несет свои информационные вибрации. В зависимости от вида масла, можно корректировать пространство и убирать нежелательную информацию», - сказала Серебрякова.

К выбору масел необходимо подходить с особой тщательностью и без суеты, добавила эксперт. Универсальных ароматов не существует и для каждой зоны в квартире необходим свой.

«В детской хорошо поставить лаванду, на кухне - герань. Жасмин универсален. Это масло любви. Его можно наносить периодически там, где не хватает любви. Розмарин очень строгое масло, высокочастотное. Оно будет одухотворять все уголки дома», - отметила ароматерапевт.

Ранее группа медицинских специалистов сделала неожиданное предложение по теме лечения потери обоняния вследствие заболевания коронавирусом. Медики заявили, что имеет смысл просто попробовать «натренировать» нос заново вместо того, чтобы использовать какие-либо сильнодействующие медицинские препараты.

Предполагается, что ежедневное вдыхание по меньшей мере четырех разных ароматов постепенно восстановит потерянный нюх без нежелательных побочных эффектов.

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